Faire soi-même une pizza : 3 étapes faciles

La pizza est l’un des plats les plus vendus en France. Elle est relativement facile à préparer et peut être utilisée pour de nombreuses occasions. Cependant, faire une bonne pizza demande un peu de pratique. Voici les étapes à suivre pour préparer une bonne pizza à la maison.

Étape 1 : Préparer la pâte

La préparation de la pâte nécessite un peu de précision dans la mesure des ingrédients. L’utilisation d’une balance plutôt que d’un gobelet doseur permet de minimiser les petites erreurs. Si vous manquez de temps, essayez ceci pour trouver les meilleures pizzerias.

Le pétrissage de la pâte est l’étape la plus difficile. Faites simplement de votre mieux et apprenez à effectuer les bons gestes :

faire une boule avec la pâte,

la tirer avec votre poing,

retourner les bords et refaire la boule.

Répétez ce processus jusqu’à ce que vous sentiez que la pâte est assez uniforme.

Étape 2 : Cuire la pâte

Les fours à pizza professionnels et les fours à bois ont des températures très élevées nécessaires à la cuisson parfaite des pizzas. C’est un gros avantage si vous avez un four à pizza électrique. Néanmoins, il est possible de réchauffer la pizza en mettant le four à la chaleur maximale. Vous voulez fournir un choc thermique pour cuire la pâte. Il faut donc prévoir un temps de préchauffage avant d’enfourner la pizza.

Étape 3 : Choisir la garniture

Bien cuire la pâte était le plus important, mais maintenant vous pouvez vous amuser à choisir les ingrédients en fonction de vos envies, de la scène et de votre recherche de nouvelles saveurs. Il est tentant de chercher des combinaisons complexes, mais les meilleures pizzas sont souvent les plus simples. En plus de la sauce tomate, vous pouvez également incorporer trois ou quatre ingrédients différents pour un résultat savoureux.

Les ingrédients essentiels pour garnir une pâte sont :

le jambon,

la mozzarella,

les olives.

N’oubliez pas de garnir votre pizza d’herbes et d’épices pour la rendre encore plus savoureuse avant de l’enfourner. En Italie, un petit filet d’huile d’olive sur la pizza protège le fromage et ajoute une saveur supplémentaire.